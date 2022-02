De vilde billeder fra den russiske invasion af Ukraine bliver ved med at dukke op.

Endnu en yderst usædvanlig hændelse har udspillet sig under et interview, hvor CNN taler med den tidligere ukrainske præsident, Petro Poroshenko.

For interviewet foregår ikke i lokaler, som en politiker normalt ville stå i, men foregår midt på gaden, hvor Petro Poroshenko hiver en AK-47 riffel frem, mens gruppen, han står sammen med, er fuldt kampklædte.

Den tidligere præsident fortæller, hvilket udstyr gruppen har til at forsvarer sig med imod russernes militær.

»Det her er en kort Kalashnikov. Og vi har to maskingeværer. Det er mere eller mindre det. Vi har intet artilleri, og vi har ingen tanks,« siger han.

Man kunne tro, at gruppen som Petro Poroshenko står i, hurtigt ville kunne se forsvarsløse ud, hvis russerne går til angreb mod dem med langt tungere våben. Men den tidligere præsident virker ikke ligefrem skræmt.

»Jeg tror aldrig, at Putin kommer til at overtage Ukraine, lige meget hvor mange soldater han har, hvor mange missiler han har, eller hvor mange atomvåben han har. Vi ukrainere er et frit folk med en stor europæisk fremtid,« siger han.

»Verden skal kende til situationen i Ukraine, vi står ikke i kø for at få brød eller penge i banken. Vi står i kø for at få våben, og vi står i kø for at give blod til vores soldater,« siger han til mediet.

Gruppen, som Petro Poroshenko står foran, har fået stor interesse fra ukrainere, der gerne vil hjælpe til, og det har den tidligere præsident bemærket.

»Det er meget rørende, og det demonstrerer, hvordan det ukrainske folk hader Putin, og hvordan vi er imod de russiske aggressioner. Det er meget tydeligt.«

»Putin er simpelthen bare skør, han er tosset, og han er ond - at komme her til Ukraine og slå ukrainere ihjel.«