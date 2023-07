Klokken er omkring 21.20 fredag, da han sætter sig bag rattet, indstiller sædet og så kører afsted. I en bus, som han altså på ingen måde har råderet over.

I Californien efterlyser politiet derfor nu noget så usædvanligt som en bustyv.

En bustyv, som er blevet fanget af overvågningskameraer. I videoen øverst i artiklen kan du se, hvordan han ubekymret kører rundt i Modesto.

Og mens han altså ikke overholder straffeloven, har han ingen problemer med at overholde færdselsloven.

Bustyven kører således upåklageligt igennem byen, skriver CBS News.

Ved vejs ende, tidligt lørdag morgen, standser han i Milpitas, parkerer bussen perfekt på en villavej, slukker lyset, lukker dørene og forsvinder.

Senere samme dag bliver bussen fundet uden en skramme. Den er da også allerede tilbage i drift.

Spørgsmålet om, hvorfor han stjal bussen, er dog fortsat ubesvaret.

Politiet har nemlig endnu ikke haft held med at identificere bustyven, og det er da også årsagen til, at man nu har valgt at dele overvågningsvideoen.

