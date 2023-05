I Sverige undersøger politiet en usædvanlig sag, efter en mand blev fundet død lørdag.

I Danmark og Sverige er man vant til, at der om sommeren kan være hugorme på spil i sommerhusområderne, men vi er ikke vant til, at deres bid kan være dræbende.

Lørdag eftermiddag fandt en mand i den svenske by Tanum en slange, som han prøvede at kyle ud fra sin grund.

Her blev manden bidt, hvorefter han blev fundet død nogle timere senere.

Det skriver den svenske avis Bohusläningen

Politiet undersøger nu den usædvanlige sag.

»Vi har et dødsfald i Tanum, som kan skyldes et slangebid. Det vil blive efterforsket – ikke som noget kriminelt, men som et dødsfald uden mistanke om noget kriminelt,« siger Lars Ström, vagtchef for efterforskningen i politiet.

Det vides ikke, hvilken slange der er tale om, men skulle det være hugormen, der er den eneste giftige slange i Sverige og Danmark, så er der tale om en noget usædvanlig.

Hvert år dør der ca fire personer i verden på grund af hugormbid.