En voldsom – og temmelig bizar – forbrydelse har netop fundet sted i den vestindiske delstat Maharashtra.

Her valgte fire mænd nemlig at gruppevoldtage, dræbe og spise en varan i Indiens mest beskyttede reservat tilbage i marts.

Det skriver VICE.

Forbrydelsen blev opdaget gennem en række kameraer i skoven, som tog gerningsmændene på fersk gerning. For selvom kameraernes egentlige formål var at spore tigere og andet vildt, fangede de i stedet fire mænd, der var i færd med at trænge ind i reservatets nationalpark.

Hændelsen fandt sted 29. marts og i dagene mellem 1. og 5. april, blev de fire mænd arresteret, hvorefter der blev fundet materiale på deres telefoner, som viste, at de havde begået forbrydelsen mod den truede dyreart.

»Jeg har aldrig set en forbrydelse som denne før. Mændene er i 20erne og 30erne, og de ser ud til at have gjort det for sjov. Der var hverken en religiøs eller en sort magi bag det,« sagde skovofficer Vishal Mali til mediet.

I Indien er varaner karakteriseret som en truet og beskyttet dyreart ved lov, og derfor kan man også få fængselsstraf på op mod syv år, såfremt den brydes.

Mændene, der alle fire er identificeret som nogen fra lokalområdet, blev derfor sigtet af myndighederne, men de er sidenhen blevet løsladt mod kaution, skriver mediet.

Vishal Mali oplyser dog, at alt billed- og videomateriale fra gerningsmændenes telefoner er blevet sendt til et retsmedicinsk laboratorium, så sagen kan efterforskes.

Derudover har embedsmænd søgt juridisk vejledning til, hvordan man kan anklage gerningsmændene for 'unaturlig sex mellem mennesker og dyr'.

»Det er ikke kun grusomt, men der er også en risiko for zoonotiske sygdomme i denne slags tilfælde. Der er en særlig bekymring om, om mændene vil bære på kønssygdomme og andre infektioner via deres handling,« fortalte Vishal Mali.