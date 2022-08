Lyt til artiklen

Minearbejdere i Angola har fundet en sjældent lyserød diamant, der menes at være den største, der er blevet fundet i 300 år.

Det fortæller den australske mineoperatør onsdag om diamanten, der er døbt 'The Lulo Rose'.

Den er på 170 karat, og den blev opdaget i Lulo-minen, der ligger i landets diamantrige nordøst. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den er blandt de største lyserøde diamanter, der nogensinde er blevet fundet, siger Lucapa Diamond Company i en udtalelse til deres investorer.

'The Lulo Rose' blev fundet i den nordøstlige del af Angola. Foto: AFP PHOTO / LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED Vis mere 'The Lulo Rose' blev fundet i den nordøstlige del af Angola. Foto: AFP PHOTO / LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED

Diamanten er af type Ila, og den er en af de mest sjældne og reneste former for naturlige sten.

Den bliver også budt velkommen af den angolanske regering, for den er også partner i minen.

Diamantino Azevedo er Angolas minister for minerale ressourcer, og han siger:

»Denne rekordstore og spektakulære lyserøde diamant, der blev fundet i Lulo, viser at Angola stadig er en betydelig spiller på verdensscenen.«

Dette foto af 'The Lulo Rose' er offentliggjort den 27 juli 2022. Foto: AFP PHOTO / LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED Vis mere Dette foto af 'The Lulo Rose' er offentliggjort den 27 juli 2022. Foto: AFP PHOTO / LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED

Diamanten ventes at indbringe et formidabelt beløb, når den en dag skal sælges på en auktion.

'The Lulo Rose' skal naturligvis skæres og poleres for at opnå dens reelle værdi. Omkring 50 procent af dens vægt forventes at 'gå til spilde' i den proces.

Tilsvarende lyserøde diamanter er blevet solgt for rekordbeløb. Den dyreste diamant, der nogensinde er blevet solgt, er den 59,6 karat store 'Pink Star'.

Den blev solgt på en auktion i Hongkong for 71,2 millioner dollar (godt 521 millioner kroner).