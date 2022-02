Går man en tur rundt i Florida kan det godt være, man skal kigge sig lidt ekstra for.

For i øjeblikket har den amerikanske vejrtjeneste advaret om, at leguaner kan falde ned fra træerne på grund af usædvanligt kolde temperaturer.

Det skriver The Guardian.

Umiddelbart ligner det, leguanerne er døde, som du kan se øverst i artiklen, men det er altså ikke tilfældet.

Deres kroppe bliver blot ubevægelige i takt med at blodomløbet går i stå, når temperaturerne kommer under 10 grader. Og det er tilfældet i øjeblikket, hvor temperaturerne søndag nåede et lavpunkt på 3,9 grader.

»Deres kroppe begynder stort set at lukke ned, hvor de mister deres funktionsevne. Når de er oppe i træerne på grenene og sover, og det bliver så koldt, mister de evnen til at hænge på, og så falder de ned fra træerne,« siger krybdyrsekspert i Palm Beach Zoo i Florida.

Hun påpeger samtidig, at de fleste af krybdyrene nok skal overleve, men at frostgrader på den længere bane kan være en trussel mod deres overlevelse, som i 2010, hvor en stor del af arten blev udslettet.

Leguanerne er ikke de første dyr, der lider af kulde denne vinter. Hundredetusind af opdrættede fisk har også måtte lade livet efter et termisk chok i en lagune i det nordvestlige Grækenland, efter en kraftig snestorm ramte landet i sidste uge.