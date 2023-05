Det var langt fra den korteste rute.

Men nok den mest sikre.

Finske Iltalehti skriver, at Ukraines præsident, Volodomyr Zelenskyj, valgte en usædvanlig rute for flyveturen, da han onsdag var til møde i Helsinki.

Her mødtes han blandt andet med Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

I stedet for at flyve den direkte rute fra Kyiv tog Zelenskyj først til polske Rzeszow.

Herefter gik turen op gennem Tyskland og Sverige, og via det vestlige Finland til Helsinki.

På den måde undgik flyet stort set Østersøen.

Ruten kan ses på RadarBox.

At der er grund til at være ekstra påpasselig blev tydeligt onsdag, hvor Kreml blev udsat for et droneangreb.

Ifølge russerne var det et attentatforsøg på præsident Putin, der dog ikke var i sin bolig i Moskva.

Onsdag sagde Flemming Splidsboel, der er Ruslandekspert hos DIIS, til B.T., at dette angreb kunne føre til et angreb på Ukraines præsident.

»Rusland kunne godt have en interesse i at komme af med Zelenskyj. Han er en torn i øjet på dem. Og så kunne man sige: 'I forsøgte at dræbe vores præsident, nu tager vi jeres'.«