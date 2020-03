USA vil støtte begge parter, så et betydeligt antal fanger kan blive frigivet, siger USA's særlige udsending.

USA er opsat på at fremme en fangeudveksling mellem Taliban og den afghanske regering.

Det oplyser USA's særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad.

- Vi vil støtte begge sider, således at et betydeligt antal fanger kan blive frigivet, skriver han på Twitter ifølge nyhedsbureauet dpa.

Zalmay Khalilzad oplyser videre, at han onsdag aften havde en "ærlig" drøftelse med Talibans medstifter og politiske chef, Abdul Ghani Baradar.

Ifølge Khalilzad drøftede de to fangeudvekslinger om behovet for at mindske volden efter nye Taliban-angreb på afghanske sikkerhedsstyrker i kølvandet på en fredsaftale mellem USA og Taliban.

- En stigning i volden er en trussel mod fredsaftalen og skal reduceres øjeblikkeligt, oplyser Zalmay Khalilzad.

USA og den islamistiske Taliban-bevægelse underskrev lørdag en fredsaftale, som skal føre til en tilbagetrækning af amerikanske soldater i Afghanistan.

Det er meningen, at aftalen skal bane vej for forhandlinger mellem Taliban og den afghanske regering.

Taliban vil imidlertid ikke deltage i forhandlinger med den afghanske regering, før cirka 5000 Taliban-fanger løslades. Det sagde en talsmand for de islamistiske oprørere mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, sagde søndag, at han ikke kender noget til nogen aftale om løsladelse af fanger.

Denne udtalelse fra præsidenten har skabt tvivl omkring fredsplanen, som USA har presset hårdt på for at nå frem til.

/ritzau/