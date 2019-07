USA håber på to uger at kunne samle allierede til at indgå i en militær koalition ved Iran og Yemen.

USA håber i de kommende par uger at kunne samle allierede til at indgå i en militær koalition, som kan sikre strategisk vigtige farvande ud for Iran og Yemen.

Det er områder, hvor USA beskylder Iran og grupper allieret med Iran for at have begået angreb på skibe. Udmeldingen kommer fra den øverste chef for det amerikanske militær, generalstabschef Jospeh Dunford.

Dunford, der er general i USA's marineinfanteri, siger, at han ønsker at sikre "navigationsfrihed" i regionen. Den har stor betydning for mange handelsskibe.

I sidste måned gav USA Iran-støttede militser skylden for angreb på to tankskibe.

General Dunford siger, at USA har indledt drøftelser med et antal allierede lande. Der er tale om lande med "politisk vilje" til at støtte Washingtons planer.

USA vil stå for kommando. og kontrolskibe, som skal lede overvågningsoperationen. Andre lande skal ifølge planen bidrage med patruljeringsfartøjer i nærheden samt fartøjer, der kan eskortere handelsskibe.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har tidligere informeret USA's allierede i området om, at USA ønsker skærpet overvågning af skibstrafikken i området.

USA håber ifølge tidligere rapporter på at opbygge en koalition på over 20 lande. De skal arbejde sammen om at styrke den maritime sikkerhed.

Bekymringerne for skibstrafikken skyldes blandt andet, at to olietankskibe i sidste måned blev angrebet i Omanbugten.

En amerikansk militærdrone er også blevet skudt ned af Iran. Det iranske styre siger, at dronen befandt sig i iransk luftrum - en påstand, som USA benægter.

Episoden har ført til, at USA har indført yderligere sanktioner mod Iran.

Umiddelbart efter nedskydningen af dronen gjorde USA sig parat til et militært angreb mod udvalgte mål i Iran. Men præsident Donald Trump afblæste ifølge eget udsagn angrebet, få minutter før det skulle være indledt.

/ritzau/Reuters.