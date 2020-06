Det amerikanske justitsministerium vil med et nyt forslag fjerne den særlige juridiske beskyttelse mod erstatningskrav, som sociale medier og internetplatforme i årevis har haft.

Ministeriet har opfordret kongressen til at godkende lovforslaget, som betyder, at platforme som Facebook, Twitter og Google kan blive straffet for deres indhold.

Lovforslaget følger en ordre fra præsident Trump, som i maj tog det første skridt mod ophævelsen af den særlige beskyttelse, skriver The Washington Post.

Udviklingen kommer i kølvandet på endnu et sammenstød mellem Trump og Twitter. Det sociale medie har markeret en håndfuld af præsidentens tweets med en advarsel om falsk information.

Det fik Trump på krigsstien med trusler om helt at lukke Twitter. Ophævelsen af den juridiske beskyttelse til sociale medier er den seneste udvikling i konflikten.

Den nye lovgivning gør det muligt at sanktionere platforme som Facebook, hvis de ikke fjerner ulovligt indhold såsom børneporno og opfordring til terrorisme.

I Danmark har vi her på B.T. i flere uger afdækket, hvordan skadeligt indhold som overfald af unge danskere og senest børneporno bliver delt på sociale medier som Facebook og Instagram.

Justitsministeren: Vi arbejder på en løsning Det er langtfra første gang, at Facebook tilsyneladende har svært ved at kontrollere indholdet på det sociale medie. B.T. har skrevet adskillige historier om videoer med voldeligt indhold på Instagram, som er ejet af Facebook. Justistsministeriet oplyser til B.T., at man har nedsat en arbejdsgruppe, som er i færd med at undersøge, hvordan man kan regulere sociale medier. 'Der er tale om et tværministerielt arbejde, hvor der bl.a. ses på mulige konkrete initiativer og løsningsmodeller angående regulering af indhold på og ansvar i forhold til sociale medier. Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt foregribe, hvilke løsningsmodeller arbejdet konkret vil resultere i, men jeg vil gerne understrege, at det er en problemstilling, som regeringen tager alvorligt, og som vi vil handle på,' lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup (S) i et skriftligt svar til Dansk Folkepartis Peter Skaarup. Det tilføjes, at det er regeringens klare holdning, at sociale medieplatforme skal mødes med de krav, 'der afspejler den betydning, de har i samfundet i dag.'

Facebook oplyser, at de har en nultolerence over for denne type indhold, men har ikke givet B.T. mulighed for at følge op med spørgsmål om, hvordan indhold trods mange anmeldelser kan florere i mange dage, før det bliver fjernet.

Tilbage i USA vil justitsministeriet også tvinge teknologigiganterne til at være mere transparente og konsekvente i forhold til det indhold, som de vælger at moderere.

Det åbner dermed muligheden for, at regeringen og Trump kan komme efter virksomhederne for at være politisk biased.

Igen trækker det tråde tilbage til præsidentens krig mod Twitter, som han har anklaget for at gøre konservative stemmer tavse ved at regulere deres indhold og lukke dem ned.

Anklagerne har sociale medier som Facebook og Twitter længe benægtet.

I et af de tweets, som Trump fik markeret som falsk indhold, påstod han, at brevstemmer ved det kommende præsidentvalg ville føre til snyd og underminere demokratiet.

En påstand, som ikke er understøttet af fakta.

Kritikken mod det nye lovforslag går på, at det for internetplatformene nu kan blive endnu sværere - og ikke nemmere - at moderere indhold.