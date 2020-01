Umiddelbart efter at Storbritannien officielt er trådt ud af EU, lover USA briterne et tæt forhold fremover.

USA har et mål om at opbygge et stærkt bånd til Storbritannien efter brexit.

Det skriver USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, på Twitter, umiddelbart efter at briterne officielt er trådt ud af EU ved midnat natten til lørdag dansk tid.

- Jeg er glad for, at Storbritannien og EU er nået til enighed om en brexitaftale, som ærer det britiske folks vilje, skriver han.

- Vi vil fortsætte med at opbygge vores stærke, produktive og blomstrende relation til Storbritannien, når det nu påbegynder et nyt kapitel.

Ligeledes har Pompeo tidligere fredag udtalt sig positivt om briternes udtræden af EU.

- Det britiske folk ønskede at komme ud af Bruxelles' tyranni, lød det fra den amerikanske udenrigsminister i avisen Daily Telegraph.

- De ønsker at kunne træffe deres egne beslutninger. Det ønsker vi også for det britiske folk.

/ritzau/