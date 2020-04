Ved hjælp af en bomuldspind i næsen vil amerikanerne snart kunne teste sig selv for coronavirus, lyder det.

USA har udviklet en ny coronavirus-test, der giver svar hurtigt. Målet er at gennemføre en million test om måneden og gradvist åbne samfundet igen.

Det fortæller Deborah Birx, der står i spidsen for præsident Donald Trumps coronakriseteam, på et pressemøde i Det Hvide Hus natten til lørdag dansk tid.

- Vi samarbejder med delstaterne om at frigøre det fulde potentiale og gennemføre op mod en million test om måneden, siger hun ifølge nyhedsbureauet AP.

Fredag godkendte den amerikanske styrelse for fødevarer og medicin (FDA) en ny test, der på omkring 45 minutter kan vise, om en person er smittet med coronavirus.

Samtidig oplyste producenten, Cepheid, at testen vil blive sendt på markedet i den kommende uge.

Testen kan "hjælpe med at lette det pres", som coronaudbruddet har lagt på sundhedsvæsnet, lød det i en meddelelse fra Cepheid ifølge CNN.

Ifølge FDA vil folk være i stand til selv at gennemføre testen ved hjælp af en bomuldspind i næsen.

Dermed behøver sundhedsarbejdere ikke at være involveret i selve testen, men det kan blive en udfordring at finde nok kapacitet, personale og udstyr til at analysere testene.

På pressemødet natten til lørdag dansk tid fortæller præsident Donald Trump, at 5,5 millioner lyntest skal sendes ud til delstater i de kommende uger.

Ifølge Deborah Birx og vicepræsident Mike Pence vil der snart være tilstrækkelig testkapacitet i USA til at begynde en gradvis åbning af samfundet.

Samtidig pointerer Anthony Fauci, direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA og en af Trumps rådgivere under coronakrisen, at der er rimelig grund til at tro, at en person, der har været smittet, er beskyttet.

Det skyldes, at personen har udviklet antistoffer mod virusset, når vedkommende har haft infektionen i kroppen.

Anthony Fauci understreger dog, at forskerne ikke er sikre på, hvor længe den beskyttelse varer.

/ritzau/