Ny forordning vil gøre det muligt for amerikanske myndigheder at sende asylansøgere til andre lande.

USA vil skærpe reglerne for personer, som søger asyl i USA.

Tirsdag ventes præsident Donald Trumps administration at offentliggøre et nyt regelsæt, som vil gøre det muligt at sende asylansøgere til tredjelande.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skal det nye tiltag være med til at bremse indvandring fra USA's sydlige grænse til Mexico.

Tidligere har regeringen sagt, at migranter, som opfylder betingelserne for at søge asyl i USA, bør anmode om beskyttelse i det første "sikre" land, de ankommer til.

Mange migranter rejser gennem adskillige lande på deres vej mod den amerikanske grænse.

Med den nye forordning kan asylansøgere blive sendt til lande, som de ikke er rejst igennem.

Det kan for eksempel være Canada, som USA har en bilateral asylaftale med. Guatemala, El Salvador og Honduras er ved at indgå en lignende aftale med USA.

Præsident Donald Trump har et mål om at gøre det sværere at opnå asyl i USA, og især ønsker han at begrænse antallet af immigranter fra Centralamerika.

Et af Trumps store løfter op til præsidentvalget i 2016 var, at han ville opføre en mur langs hele USA's sydlige grænse til Mexico, men det er endnu ikke sket.

Organisationen American Immigration Council, der assisterer migranter, mener, at de nye regler kan omforme USA's asylsystem.

- Hvis denne bestemmelse får fuld effekt, så vil praktisk talt ingen, som ankommer til den sydlige grænse, nogensinde få lov til at søge om asyl i USA, siger Aaron Reichlin-Melnick, der er politisk rådgiver for organisationen.

