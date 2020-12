Flyselskaber skal tjekke, at rejsende har negativ test, inden de går ombord på fly fra Storbritannien til USA.

USA vil kræve, at alle flypassagerer, der kommer fra Storbritannien, kan fremvise en negativ coronatest.

Det oplyser USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) torsdag lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Testen skal være blevet taget 72 timer inden afgang, og kravet træder i kraft mandag.

Forbuddet har til hensigt at begrænse risikoen for smittespredning af en ny variant af coronavirusset, der på det seneste har spredt sig i England og fået mange lande - heriblandt Danmark - til at indføre restriktioner.

Den muterede virusvariant kan ifølge eksperter være 70 procent mere smitsom end den almindelige.

Juledag blev et totalt forbud for alle passagerflyvninger fra Storbritannien til Danmark ophævet.

I stedet er det ifølge Udenrigsministeriet besluttet, at kun nære pårørende til alvorligt syge eller døende kan rejse ind i Danmark samt primære omsorgspersoner til mindreårige børn. Derudover gælder samme testkrav som i USA.

Med beslutningen følger CDC i kølvandet på flyselskaberne United Airlines og Delta Air Lines, der allerede havde indført et testkrav, hvis folk ville med på deres fly fra Storbritannien til USA.

CDC vil underskrive en bekendtgørelse fredag.

I New York Citys John F. Kennedy International Airport blev der allerede juleaftensdag indført screeninger af passagerer fra Storbritannien.

Det skete på guvernør Andrew Cuomos opfordring.

CDC vil kræve skriftlig dokumentation for den negative test. Flyselskaberne skal tjekke dokumentationen, inden folk boarder flyet.

/ritzau/