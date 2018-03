Det amerikanske udenrigsministerium vil have bedre styr på visumansøgeres navne, numre og mailadresser.

Washington D.C.. USA vil vide mere om, hvem der gæster landet.

Det amerikanske udenrigsministerium ønsker ifølge nyhedsmagasinet Time, at alle, der søger om visum til landet, blandt andet skal give udførlige oplysninger om deres profiler på forskellige sociale medier.

Ifølge Time sender udenrigsministeriet fredag et forslag i offentlig høring.

Forslaget går ud på at bede alle visumansøgere om at angive deres brugernavne på en række navngivne sociale medier samt deres tidligere mailadresser og telefonnumre. Det skal gælde fem år tilbage i tiden.

I øjeblikket er det et krav, der kun stilles til en særlig gruppe ansøgere. Det gælder for eksempel personer, der tidligere har rejst til områder kontrolleret af terrorgrupper.

Ifølge Time er det under de nuværende regler årligt omkring 65.000 visumansøgere, der bliver bedt om oplysningerne. Hvis programmet bliver udvidet, vil det tal stige til 15 millioner om året.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvordan de amerikanske immigrationsmyndigheder vil bruge oplysningerne.

Det vil dog næppe komme til at omfatte almindelige danske turister, der rejser ind i USA uden et egentligt visum.

Danmark er blandt en udvalgt gruppe lande, hvis statsborgere som udgangspunkt kan rejse ind i USA ved blot at udfylde en såkaldt Esta-ansøgning på nettet. Studerende, forretningsrejsende og kunstnere skal dog stadig søge visum.

Udenrigsministeriets offentlige høring skal vare i to måneder. Det er ikke umiddelbart klart, om ministeriet er forpligtet til at rette ind efter eventuelle indvendinger under høringen.

Efter høringen skal de ændrede visumregler formelt godkendes af den amerikanske administrations management- og budgetkontor. Det er ikke umiddelbart oplyst, hvornår de nye regler tænkes at træde i kraft.

