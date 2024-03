USA arbejder fortsat på en våbenhvile, så der kan køres nødhjælp ind i Gazastriben, siger Biden.

USA vil nedkaste humanitær hjælp over Gazastriben ved hjælp af fly. Det oplyser præsident Joe Biden fredag.

Den hjælp, der kommer ind i det palæstinensiske område, er langt fra nok, siger præsidenten.

USA arbejder også fortsat på at få en midlertidig våbenhvile på plads, så der kan køres nødhjælp ind til befolkningen i Gazastriben, siger Biden.

- Humanitær hjælp er en hovedprioritet, siger han på et pressemøde i Det Hvide Hus.

Kort inden, at meldingen kom fra præsidenten, havde flere unavngivne kilder sagt til Reuters og avisen Wall Street Journal, at hjælpen kan komme inden for de næste dage.

Den ventes at blive kastet ned over området fra amerikanske militærfly.

Både Frankrig og Storbritannien har tidligere sendt nødhjælp til Gazastriben på samme måde. Det skete i samarbejde med Jordans luftvåben.

Torsdag meddelte Canada også, at landet har tilsvarende planer.

- Vi vil sammen med vores venner lave nedkastninger, siger Biden fredag.

USA vil også arbejde på at få åbnet en korridor, så der kan sejles forsyninger af mad, vand, medicin og andre nødvendigheder ind fra havet ud for Gazastriben.

Det siger Det Hvide Hus' talsmand John Kirby på et pressemøde fredag aften dansk tid.

USA vil "fortsat presse Israel for at gøre det muligt at få flere lastbiler ind og få åbnet flere ruter", så hjælpen kan komme ind i Gazastriben, siger Kirby.

Han siger, at torsdagens episode, hvor over 100 palæstinensere blev dræbt, da de flokkedes om lastbiler med nødhjælp, understreger behovet for at finde alternative ruter, så hjælpen kan komme ind.

Den humanitære situation i Gazastriben er alvorlig. Mindst en fjerdedel af befolkningen er tæt på at sulte, siger FN's kontor for koordinering af humanitære anliggender, OCHA.

Særligt i den nordlige del af Gazastriben er der hårdt brug for mad, medicin og rent drikkevand.

I månedsvis har nødhjælpsorganisationer advaret om en i stigende grad desperat situation i det Hamas-kontrollerede område.

På det seneste har der været flere meldinger om, at palæstinenserne i Gazastriben spiser dyrefoder for at overleve. Børn bliver syge af at drikke beskidt vand.

Læger siger, at børn dør på Gazastribens hospitaler på grund af dehydrering og fejlernæring.

FN har meddelt, at der er "uoverstigelige forhindringer" i at få nødhjælp ind.

/ritzau/Reuters