USA foreslår ifølge tekst, som Reuters har set, en midlertidig våbenhvile i byen Rafah i Gaza.

USA er kommet med et forslag til en resolution i FN's Sikkerhedsråd, der opfordrer til en midlertidig våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas, og som modsætter sig en stor landoffensiv i Rafah i det sydlige Gaza.

Det viser teksten til resolutionen, som nyhedsbureauet Reuters mandag har set.

USA har været modvillig i forhold til at lade ordet "våbenhvile" indgå i nogle af FN's tekster i forhold til krigen mellem Hamas og Israel.

Men det forslag, som Reuters har set, bruger sprog, der minder om det, som USA's præsident, Joe Biden, sagde, at han brugte i en samtale med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, i sidste uge.

I resolutionen vil det ifølge det amerikanske forslag lyde, at sikkerhedsrådet "understreger støtten til en midlertidig våbenhvile i Gaza snarest muligt, baseret på formlen, hvor alle gidsler frigives, og opfordrer til at hæve alle barrierer for at tilvejebringe humanitær assistance".

Forslaget skal "fastlægge, at under de nuværende omstændigheder vil en stor landoffensiv ind i Rafah resultere i yderligere skade mod civile og deres yderligere fordrivelse herunder potentielt ind i nabolande".

Israel har planer om at storme Rafah, hvor mere end en million af de 2,3 millioner palæstinensere i Gaza har søgt tilflugt. Det har ført til international bekymring for, at en sådan offensiv vil forværre den humanitære situation i Gaza.

Det amerikanske forslag til en resolution lyder blandt andet, at offensiven i Rafah "vil have alvorlige implikation for den regionale fred og sikkerhed og derfor understreges det, at en sådan omfattende landoffensiv ikke skal skride frem under de nuværende omstændigheder".

USA har ikke planer om at presse på for en hurtig afstemning og har planer om at lade der være tid til forhandlinger, siger en højtstående embedsmand i den amerikanske regering.

En resolution skal have mindst ni stemmer for, og der må ikke blive nedlagt veto fra USA, Frankrig, Storbritannien, Rusland eller Kina, hvis den skal vedtages.

USA har udarbejdet forslaget, efter at Algeriet lørdag anmodede om en afstemning i rådet tirsdag om dets forslag til en resolution, der kræver en omgående våbenhvile i krigen.

USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, signalerede hurtigt, at USA vil nedlægge veto mod Algeriets forslag.

/ritzau/Reuters