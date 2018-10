Både USA og Kina vil have Verdenshandelsorganisationen (WTO) til at gå ind i sagen om forhøjede toldsatser.

Washington. USA har anmodet Verdenshandelsorganisationen (WTO) om at involvere sig i den internationale handelsstrid om toldsatser på stål og aluminium.

Det oplyser en amerikansk embedsmand med kendskab til sagen.

Amerikanerne vil have et WTO-panel, der afgør tvister mellem stridende parter, til at gå ind i sagen.

I en anmodning, der blev indgivet torsdag, lyder det, at USA vil have WTO til at vurdere den told, som Kina, EU, Canada og Mexico har indført som følge af de amerikanske toldsatser, der blev indført i marts.

Her lagde USA's præsident, Donald Trump, 25 procent told på hele USA's import af stål og 10 procent på aluminium.

USA sagde, at beslutningen blev taget for at sikre nationens sikkerhed. Men den har altså kastet USA ud i en strid med flere internationale handelspartnere - heriblandt i særlig grad Kina.

Også Kina har bedt WTO om at gå ind i sagen.

Kineserne vil således have undersøgt, om USA's forhøjede toldsatser på importeret stål og aluminium er lovlige.

Det oplyser Kinas handelsministerium sent torsdag.

I en meddelelse på ministeriets hjemmeside lyder det, at USA's beslutning om at forhøje toldsatserne er et udtryk for protektionisme, der alvorligt underminerer multinationale handelsregler.

Striden har også fået Norge til at reagere. Nordmændene har ligeledes bedt WTO om at give en uafhængig vurdering af sagen.

- Vi mener, at den forhøjede amerikanske told på stål og aluminium er imod WTO's regler, lyder det fra Norges udenrigsminister, Ine Eriksen Soreide.

Den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross, oplyste onsdag, at USA's handelssamtaler med Kina ser ud til at være sat på pause.

Han nedtonede samtidig sandsynligheden for, at USA og Kina gør nogen særlige fremskridt forud for G20-mødet sidst i november.

/ritzau/Reuters