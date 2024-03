Gigantiske beløb kan anvendes til at hjælpe Ukraine, siger USA's finansminister, Janet Yellen.

Den amerikanske finansminister, Janet Yellen, siger tirsdag, at det er "nødvendigt og hastende" at finde måder, hvorpå der kan frigøres værdier for 285 milliarder dollar fra beslaglagte russiske værdier.

Yellen siger, at beløbet kan anvendes til at hjælpe Ukraine, hvilket ville være en tilskyndelse for Rusland til at søge fred.

Beløbet svarer til omkring 1956 milliarder kroner, hvilket er op mod det dobbelte af de årlige offentlige udgifter i Danmark.

USA og dets allierede i G7-gruppen for de store industrilande har været uenige om, hvad der skulle ske med de indefrosne russiske aktiver, som er indefrosset af USA, EU, Japan og Canada efter 2022 for at hjælpe Ukraine, som skal bruge anslået 486 milliarder dollar (omkring 3400 milliarder kroner) til genopbygning og normalisering.

Nogle europæiske lande frygter, at brug af indefrosne russiske værdier kan skabe en farlig ny praksis i fremtiden.

- Vi skal handle sammen og på en gennemtænkt måde. Jeg mener, at der er et stærkt belæg for at gå frem på denne måde i henhold til folkeretten, international og økonomiske lovgivning og moralsk, siger Yellen i et indlæg på møder med landene i G7 og G20 i São Paulo i Brasilien.

Yellens udtalelser er et ekko af en udmelding fra den britiske premierminister, Rishi Sunak.

/ritzau/Reuters