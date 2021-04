Embedsmænd i Biden-administrationen bekræfter medierapporter om halvering af amerikansk udslip.

Præsident Joe Biden vil torsdag fremsætte et løfte om at halvere USA's udslip af drivhusgasser inden 2030.

Det siger embedsmænd i den nye amerikanske administration forud for åbningen af et virtuelt klimatopmøde torsdag og fredag.

Flere amerikanske medier citerede allerede onsdag anonyme kilder tæt på Biden-administrationen for den nye målsætning.

Det er ventet, at flere lande vil præsentere nye udslipsmål på topmødet, som er en vigtig forberedelse af FN's næste klimakonference.

- Biden vil erklære, at hans ambition er få reduceret udslippet af drivhusgasser med mellem 50 og 52 procent set i forhold til niveauet i 2005.

Målsætningen er et ikke-forpligtende løfte, som vil blive et af nøgleelementerne på topmødet.

USA's tidligere mål i Parisaftalen har været en nedskæring på mellem 26 og 28 procent inden 2025 sammenholdt med udslipsniveauet i 2005.

Forslaget i USA vil indebære dramatiske forandringer i energi- og transportsektorerne, deriblandt store stigninger i investeringer i vedvarende energikilder som vindmøller og solcelleanlæg samt store nedskæringer i udslip af olie og benzin.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har netop lovet at forpligte sit land til at reducere CO2-udslip med 78 procent i 2035.

Det er næsten 15 år tidligere end hidtil planlagt, og det er et af de mest ambitiøse miljøpolitiske mål, som noget industriland har sat sig.

Lovgiverne i EU indgik onsdag en foreløbig aftale om et nyt mål for reduktion af drivhusgasser i 2030. Målet hæves fra 40 procent til mindst 55 procent. Det er samme niveau, som EU-landene blev enige om i 2020, mens EU-Parlamentet ønskede en større reduktion.

EU's klimakommissær, Frans Timmermans, har presset på for at få en aftale på plads, før repræsentanter for EU og medlemslandene i denne uge deltager i et klimatopmøde arrangeret af USA.

- Det er et skelsættende øjeblik for EU og et stærkt signal til verden. Vores engagement hen mod et klimaneutralt EU vil styre vores politikker de næste 30 år, skrev Timmermans på Twitter.

Kinas præsident, Xi Jinping, og præsident Vladimir Putin fra Rusland er blandt de 40 ledere, som vil deltage i det virtuelle klimatopmøde. Også statsminister Mette Frederiksen (S) deltager.

/ritzau/Reuters