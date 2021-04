Det Hvide Hus er så bekymret over de de ekstremt høje smittetal i Indien, at det lover yderligere hjælp.

USA er "dybt bekymret" over den voldsomme stigning i smitte- og dødsfald i Indien og vil forsøge at hjælpe landet ud af krisen.

Det oplyser en talskvinde for Det Hvide Hus.

- Vi har aktuelt samtaler på højt niveau og planlægger hurtigt at levere yderligere støtte til den indiske regering og indisk sundhedspersonale, som kæmper mod dette seneste alvorlige udbrud. Vi vil komme med yderligere informationer meget snart, udtaler talspersonen i en mail til nyhedsbureauet Reuters.

Hvilken form for hjælp, som USA påtænker, er indtil videre ikke oplyst, men flere hospitaler i Indien har meldt om mangel på sengepladser, medicin og især ilt til de respiratorer, som de hårdest ramte covid-19-patienter har brug for.

Fredag eskorterede politibiler en tankbil med ilt til et hospital i New Delhi. Iltforsyningen nåede frem tids nok til at afværge flere dødsfald som følge af mangel på ilt.

En mulighed for amerikansk hjælp kunne være at sende vacciner til Indien. USA's Handelskammer opfordrede fredag Biden-administrationen til hurtigst muligt at forsyne hårdt ramte lande med vacciner.

Avisen Times of India skriver søndag, at vreden på sociale medier mod USA og andre vestlige lande er "eksploderet" med beskyldninger om, at landene ligger inde med lagre af ubrugte vacciner, værner nidkært om patenter og vender det døve øre til de dystre forhold i covid-19-hærgede lande som Indien og Brasilien.

Den indiske avis fremhæver, at ifølge en rapport fra det anerkendte amerikanske Duke University vil USA i juli have en overforsyning på op til 300 millioner vaccinedoser. Samtidig vil mange fattige lande være nødt til at vente i årevis på, at størstedelen af deres befolkninger er blevet vaccineret.

Flere døgn i træk har Indien meldt om så høje smittetal, at noget lignende ikke er set i andre lande under hele pandemien.

Torsdag meldte sundhedsmyndigheder om næsten 315.000 nye smittetilfælde det seneste døgn. Fredag steg tallet til næsten 333.000, og lørdag nåede det op på over 346.000.

Samtidig er der flere dage meldt om over 2000 dødsfald.

I alt er næsten 190.000 personer i Indien døde af coronarelaterede sygdomme ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Det placerer Indien som nummer fire på listen over flest dødsfald efter USA, Brasilien og Mexico. Tallene skal dog ses i lyset af, de fire lande er blandt verdens mest folkerige nationer.

Indien har efter Kina flest indbyggere med næsten 1,4 milliarder. Dermed har Indien cirka 136 dødsfald per million indbyggere. Danmark har med 2474 dødsfald cirka 426 per million indbyggere.

