Nye sanktioner mod Syrien skal tvinge præsident Bashar al-Assad tilbage til forhandlingsbordet, siger USA.

USA vil onsdag indføre sanktioner mod Syrien for at "forhindre præsident Bashar al-Assads regime i at sikre en militær sejr".

Sanktionerne er et forsøg på at presse Assads regering tilbage til de FN-ledede forhandlinger og formidle en afslutning på landets næsten ti år lange borgerkrig.

Det fortæller USA's FN-ambassadør, Kelly Craft, under et møde i FN's Sikkerhedsråd tirsdag.

- Vores mål er at fratage Assad-regimet dets indtægter og den støtte, det har brugt til at begå de enorme grusomheder og krænkelser af menneskerettighederne, som forhindrer en politisk proces og mindsker udsigterne til fred i alvorlig grad, siger Kelly Craft.

De planlagte sanktioner møder kritik fra Rusland og Kina.

Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, mener, at USA har bekræftet, "at formålet med disse foranstaltninger er at vælte de legitime myndigheder i Syrien".

Imens siger Kinas FN-ambassadør, Zhang Jun, at "mens sårbare lande som Syrien kæmper med coronaviruspandemien, er indførelsen af flere sanktioner simpelthen umenneskelig og kan forårsage yderligere katastrofer".

/ritzau/Reuters