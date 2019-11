En resolution, der skal sikre Hongkongs suverænitet og sikkerhed, er blevet godkendt af begge kamre i USA.

Repræsentanternes Hus i USA har godkendt en resolution, der har til formål at beskytte menneskerettighederne i Hongkong. Det skete onsdag lokal tid med stemmerne 412 for og en imod.

Dermed er resolutionen klar til at blive sendt til Det Hvide Hus, hvor præsident Donald Trump enten kan underskrive den eller nedlægge veto.

Det sker, efter at resolutionen, der skal sikre Hongkongs suverænitet og sikkerhed, tirsdag blev enstemmigt godkendt af Senatet.

Resolutionen kommer midt i en krisetid i Hongkong, hvor voldsomme protester har skabt kaos i byen i månedsvis.

I resolutionen står der blandt andet, at USA skal kontrollere, at Hongkong har nok autonomi, til at USA vil indgå særlige handelsaftaler med lokalregeringen.

Kina har allerede fordømt initiativet.

I en pressemeddelelse natten til onsdag skrev Kinas udenrigsministerium, at USA skal holde op med at blande sig i Kinas anliggender med Hongkong og sørge for, at resolutionen ikke bliver skrevet under som lov.

Det er endnu uvist, hvorvidt Trump vil sige ja til resolutionen.

/ritzau/Reuters