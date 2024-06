Chefen for CIA tager til Qatar for at drøfte forslag til aftale om våbenhvile i Gaza med de qatarske mæglere.

Hamas er stadig ikke kommet med et endeligt svar på det forslag til en aftale om våbenhvile i Gaza, som USA's præsident, Joe Biden, præsenterede i sidste uge.

Det siger Jake Sullivan, USA's nationale sikkerhedsrådgiver.

- Vi venter på et svar fra Hamas gennem de qatarske mæglere, siger han.

Der er tale om et forslag til en aftale om våbenhvile og løsladelse af gidsler i Gaza, som Biden fremlagde fredag, men som det ifølge ham er Israel, der har udformet.

Chefen for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, Bill Burns, vil nu - i forbindelse med forhandlingerne om forslaget - rejse til Doha i Qatar for at tale med de qatarske mæglere om forslaget.

Qatar har fungeret som mægler i forhandlingerne om Gaza mellem Israel og den væbnede bevægelse Hamas.

Qatar meldte tirsdag, at forslaget til en aftale var blevet leveret til Hamas.

Senere tirsdag udtalte en talsperson for Hamas, at bevægelsen kun vil acceptere en våbenhvileaftale, hvis Israel binder sig til en permanent våbenhvile og til at trække alle israelske soldater ud af Gaza.

Men ifølge USA venter man altså stadig på det endelige svar fra Hamas.

Fra Israels side har premierminister Benjamin Netanyahu sagt, at Israel ikke kommer til at acceptere en aftale om permanent våbenhvile, før Hamas er elimineret.

Forslaget omhandler en periode på seks uger. Den skal omfatte en hel og fuldendt våbenhvile, tilbagetrækning af israelske styrker fra alle befolkede områder i Gaza og frigivelse af en række gidsler i bytte for frigivelse af hundredvis af palæstinensiske fanger.

Ifølge forslaget er det meningen, at parterne skal forhandle i løbet af de seks uger om en varig våbenhvile. Den midlertidige våbenhvile skal fortsætte, hvis forhandlingerne ikke afsluttes, inden de seks uger er gået.

Israels krig mod Hamas i Gaza har varet næsten otte måneder.

Den blev iværksat som en reaktion på den militante bevægelses angreb på Israel 7. oktober 2023. Her blev 1200 personer dræbt, og cirka 250 blev taget som gidsler og ført ind i Gaza.

Israel vurderer, at der er knap 100 overlevende gidsler tilbage i Gaza.

Krigen i Gaza har ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i området kostet 36.000 mennesker livet.

/ritzau/Reuters