Midtvejsvalget i USA får ingen betydning for den svære relation mellem EU og USA, vurderer iagttager.

Spredte ytringer af tilfredshed og optimisme kommer fra både EU-Parlamentet og EU-Kommissionen efter tirsdagens midtvejsvalg i USA.

Socialdemokraterne og den liberale gruppe (Alde) hæfter sig ved, at USA's præsident, Donald Trump, svækkes, da Demokraterne har erobret flertallet i Repræsentanternes Hus.

Men zoomer man ind på handel, hvor forbindelsen til USA har stor betydning for Europa, så gør resultatet fra USA ingen forskel, vurderer Dansk Industri (DI).

- Udfaldet af midtvejsvalget kommer ikke til at ændre på Trumps kurs, siger underdirektør i DI Peter Thagesen.

Det hænger sammen med, at den amerikanske præsident har vide beføjelser på det handelspolitiske område. Han kan træffe mange beslutninger uden om Kongressen.

Set fra EU er der måske grund til større bekymring - uden at det har noget med midtvejsvalget som sådan at gøre.

Et tilsyneladende gennembrud i handelsforholdet efter kommissionsformand Jean-Claude Junckers besøg i USA i sommer går nu den forkerte vej for EU, mener Peter Thagesen.

USA's krav om indrømmelser på landbruget, som EU har svært ved at give, kan være et første skridt mod mere hårdtslående told, påpeger underdirektøren.

- Så kan Trump let sige, at EU reelt ikke er interesseret i en handelsaftale. Det vil gøre det nemmere for ham at sige, at nu gør vi, hvad vi har truet med. Nu pålægger vi straftold på bilbranchen, siger Peter Thagesen.

Straftold på bilbranchen er en stor frygt for Tyskland, hvor bilindustrien har helt afgørende betydning for økonomien.

Trump er bannerfører for USA's nye rolle i verden, men den er ikke bundet til ham.

- Vi skal ikke forvente, at USA vil skifte kurs. Heller ikke selv om der skulle komme en demokratisk præsident efter næste præsidentvalg. Jeg tror, at det er en ny rolle, USA kommer til at spille globalt, siger Peter Thagesen.

EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, er ikke desto mindre begejstret over amerikanernes valg.

- Inspireret af vælgerne i USA, som valgte håb frem for frygt, høflighed frem for frækhed, inklusion frem for racisme, lighed frem for diskrimination. De forsvarede deres værdier. Det vil vi også, skriver Timmermans på Twitter.

Timmermans er tirsdag i denne uge blevet spidskandidat for EU-Parlamentets socialdemokratiske gruppe, da han går efter at blive Junckers afløser.

