Nord Stream 2 AG har deltaget i sanktionerbare aktiviteter, mener USA, men vil ikke føre dem ud i livet.

USA vil undtage selskabet bag gasledningen Nord Stream 2, som skal forsyne europæiske lande med naturgas fra Rusland, fra sanktioner.

Det fremgår onsdag af en rapport fra USA's udenrigsministerium.

Det sker, på trods af at rapporten finder, at Nord Stream 2 AG har taget del i aktiviteter, der i udgangspunktet skal sanktioneres.

Men på grund af nationale interesser bliver sanktionerne ikke ført ud i livet, står der i rapporten fra USA's udenrigsministerium.

Også den administrerende direktør for selskabet Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, undtages fra sanktioner med samme argumentation.

Fire russiske fartøjer og fire russiske juridiske enheder, som er involveret i byggeriet af gasledningen, bliver dog sanktioneret.

Nord Stream 2 er omkring 95 procent færdigbygget. Den går blandt andet gennem dansk farvand.

USA's aversion mod Nord Stream 2 skyldes bekymring for, at gasledningen kan bruges af Rusland som pression over for Tyskland og Europa.

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, fortalte tidligere på dagen, at Tyskland er tilfreds med den amerikanske beslutning.

- Vi ser dette som et konstruktivt skridt, som vi er glade for yderligere at kunne diskutere med vores partnere i Washington, sagde Maas.

Nord Stream 2 AG har det russiske gasselskab Gazprom som ejer.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har tidligere sagt, at amerikanerne vil gøre alt for at stoppe Nord Stream 2 i at blive færdiggjort.

Men han giver i en udtalelse onsdag udtryk for, at selv om USA og Rusland ser forskelligt på en række ting, så arbejder man for et stabilt forhold.

Beslutningen kommer derudover på et tidspunkt, hvor Biden-administrationen forsøger at forbedre de diplomatiske relationer til Tyskland, efter at de led et knæk under tidligere præsident Donald Trump.

USA's sanktioner fik i 2019 arbejdet til at gå i stå i dansk farvand. Men det blev genoptaget i februar.

Analytikere regner med, at Nord Stream 2-projektet senest vil blive færdiggjort i år, hvis arbejdet fortsætter med den nuværende hastighed.

Når forbindelsen er i fuld drift, skal den transportere 55 milliarder kubikmeter gas om året.

/ritzau/Reuters