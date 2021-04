Samtidig undersøges en indlæggelse i Texas i forbindelse med vaccination med vaccinen fra Johnson & Johnson.

USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) er ved at undersøge et dødsfald i Oregon i forbindelse med Johnson & Johnson's covid-19 vaccine.

Samtidig undersøges en indlæggelse i Texas i forbindelse med vaccination med vaccinen. Det oplyser sundhedsmyndighederne.

Undersøgelserne er indledt på et tidspunkt, hvor eksperter og rådgivere fra CDC fredag ventes at afgøre, hvorvidt det er sikkert at genoptage vaccinationer med vaccinen, som er særligt kendt for kun at kræve en vaccinedosis mod de to, som kræves ved de øvrige vacciner.

Det var en kvinde i 50'erne, som døde i Oregon. Hun fik en sjælden, men alvorlig, blodprop i forbindelse med få blodplader. Det skete, inden for to uger efter at hun var blevet vaccineret med Johnson & Johnson.

Det skete før brugen af vaccinen blev suspenderet i USA.

- Det er vigtigt at huske, at blot fordi noget indrapporteres og bliver undersøgt, så betyder det ikke nødvendigvis, at det er forårsaget af eller knyttet til vaccinen, pointerer Imelda Garcia, som arbejder for sundhedsmyndighederne i Texas. Hun har fremsat udtalelsen til avisen Austin American-Statesman.

Vaccinen fra amerikanske Johnson & Johnson har endnu ikke været brugt af de danske myndigheder.

Det skyldes, at der i USA tidligere har været få tilfælde af personer, som har oplevet alvorlige bivirkninger efter at være blevet vaccineret med vaccinen.

På grund af tilfældene stoppede Johnson & Johnson i sidste uge sin udrulning af vaccinen i Europa.

Tirsdag kunne selskabet så fortælle, at den genoptager udrulningen, og CDC forventes fredag at beslutte, om vaccinen skal tages i brug igen i USA. Den ledende statsepidemiolog Anthony Fauci har dog allerede sagt, at han venter en genoptagelse i en eller anden form.

Tirsdag meddelte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at der er en mulig sammenhæng mellem Johnson & Johnsons coronavaccine og sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader.

I en pressemeddelelse skrev EMA, at det anbefales, at risikoen for de sjældne blodpropper fremgår på produktet som en mulig bivirkning.

Herhjemme vil Sundhedsstyrelsen bruge de forskellige konklusioner i overvejelserne om, hvorvidt vaccinen skal bruges i vaccinationsprogrammet.

Janssen er et datterselskab i Johnson & Johnson-koncernen. Derfor kendes vaccinen også som Janssen-vaccinen.

/ritzau/Reuters