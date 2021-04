USA beskylder Rusland for at have blandet sig i valget i 2020 og udført hackerangreb. Rusland vil svare igen.

USA udviser ti russiske diplomater og indfører økonomiske sanktioner mod både privatpersoner og virksomheder.

Årsagen er, at russerne har blandet sig i valg i USA, et russisk hackerangreb og andre "fjendtlige handlinger". Det oplyser Det Hvide Hus i en meddelelse.

Blandt de udviste diplomater er fem ansatte hos russiske efterretningstjenester.

Der er indført sanktioner mod 32 personer, som skal have forsøgt at påvirke præsidentvalget i 2020.

Derudover har USA pålagt landets banker ikke at handle med russiske statsobligationer. Det har også som formål at ramme Rusland økonomisk.

USA's beslutning får Ruslands udenrigsministerium til at indkalde USA's ambassadør i landet, John Sullivan, til en samtale. Og den bliver "skrap", siger det russiske udenrigsministeriums talskvinde Maria Sakharova.

- Et svar på sanktionerne er uundgåeligt, siger hun.

Hun peger på, at den amerikanske præsident, Joe Biden, i et telefonopkald med sin russiske kollega, Vladimir Putin, har talt om at normalisere forholdet mellem de to lande. Men USA's handlinger viser det modsatte, siger Sakharova.

Sanktionerne fra USA's side "devaluerer den konstruktive tone i den samtale", mener talskvinden.

- USA er ikke klar til at acceptere den objektive virkelighed, som består i, at der findes en multipolar verden, der udelukker amerikansk overherredømme.

Ud over at Rusland skal have blandet sig i amerikanske valg, mener USA også, at russiske hackere stod bag et stort hackerangreb mod den amerikanske regerings ministerier i december.

Her lykkedes det hackere at placere skadelig software i et meget anvendt sikkerhedsprogram fra den amerikanske softwarevirksomhed SolarWinds, som har været brugt af mange ministerier og organisationer.

/ritzau/AFP