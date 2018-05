Syrien har fået det roterende formandskab for nedrustningskonference, og det fik USA-ambassadør til at gå.

Moskva. Den amerikanske ambassadør Robert Wood, som er USA's permanente repræsentant ved nedrustningskonferencen i Genève, udvandrede tirsdag i protest mod, at Syrien har fået det roterende formandskab for konferencen.

Med henvisning til, at Syrien anklages for angreb på landets egen befolkning og for at have anvendt kemiske våben mod egne indbyggere, sagde Wood, at "dette er ikke et normalt formandskab, og USA vil ikke behandle det sådan".

- USA vil ikke være stille, sagde Wood og opfordrede andre lande til at sige deres mening.

Wood gik under åbningstalen, men vendte senere tilbage.

Den russiske viceudenrigsminister, Mikhail Bogdanov, siger, at der er opnået enighed om at holde et møde mellem repræsentanter for Rusland, USA og Jordan i Syriens sydlige deeskaleringszone, skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

Fra russisk side er det blevet understreget, at kun den syriske hærs styrker bør være på den sydlige grænse til Jordan og Israel, efter at USA har advaret om "stærke reaktioner" på krænkelser af våbenhvileaftaler i regionen.

Jordan oplyser, at det er ved at drøfte udviklingen i det sydlige Syrien med USA og Rusland, og at alle tre parter er enige om, at det er nødvendigt at opretholde deeskaleringszonen.

Den blev oprettet sidste år for at reducere volden.

/ritzau/Reuters