Tyrkiet angriber USA-støttet kurdisk milits, og det får udenrigsminister Rex Tillerson på banen med formaning.

Washington. USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, beder Nato-partneren Tyrkiet om at udvise mådehold i sin påbegyndte militære operation mod en kurdisk milits i det nordlige Syrien.

I telefonsamtaler lørdag med sine russiske og tyrkiske kolleger har han fortalt, at USA er "meget bekymret" over situationen, oplyser udenrigsministeriet i Washington.

Tyrkiet indledte lørdag en militær operation i den syriske region Afrin, der har fået navnet "olivengren". Den er rettet mod den USA-støttede milits YPG.

Ifølge den tyrkiske hær er over 200 mål siden lørdag blevet bombet fra luften og fra landjorden. Tyrkiet beskylder YPG for at stå i ledtog med den forbudte tyrkisk-kurdiske oprørshær PKK.

Tillerson anerkender det tyrkiske ønske om sikkerhed, men han appellerer til Tyrkiet om ikke at gå for langt.

- Vi opfordrer Tyrkiet til at udvise mådehold og at sikre, at dets militære operationer forbliver begrænsede i omfang og tid, og at man nøje sørger for at undgå civile tab, hedder det.

Det tyrkiske angreb sætter USA i en vanskelig situation. YPG har været en vigtig aktør for USA i kampen mod Islamisk Stat.

/ritzau/Reuters