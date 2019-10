Verden holder øje med Bolivias ledere og vil sikre, at folkets stemme høres, siger USA's udenrigsminister.

Den amerikanske regering er bekymret for valgresultatet ved det bolivianske præsidentvalg fredag i sidste uge.

Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, natten til mandag dansk tid.

- Verden holder øje med Bolivias institutioner og ledere for at sikre, at det bolivianske folks stemme og ønsker bliver hørt, siger han i en meddelelse.

Bolivias præsident, Evo Morales, er blevet erklæret som vinder af det bolivianske præsidentvalg. Oppositionen har dog anklaget regeringen for valgsvindel.

Morales nærmeste rival, Carlos Mesa, anerkender ikke valgresultatet. Han har krævet, at der afholdes en anden valgrunde.

Morales vandt præsidentvalget med akkurat nok stemmer til, at en anden valgrunde ikke var nødvendig.

Det har skabt massive strejker og demonstrationer i gaderne i Bolivias største byer, herunder La Paz.

Derfor har Morales inviteret flere lande og organisationer til at deltage i en undersøgelse, der skal klarlægge, om der har været valgsvindel.

Den bolivianske regering oplyser søndag, at den i løbet af to dage regner med at indgå en aftale med Organisationen af Amerikanske Stater, OAS, om, at organisationen skal gennemgå valgresultatet.

OAS meddeler søndag, at man venter at kunne gå i gang med undersøgelsen midt i den kommende uge.

OAS og EU har anbefalet Morales at afholde en ny valgrunde.

Morales bebudede i weekenden, at han vil afholde en anden valgrunde, hvis en undersøgelse finder tegn på svindel ved præsidentvalget.

Samtidig inviterede han repræsentanter fra både USA, Brasilien, Argentina og Colombia til at deltage i undersøgelsen.

Morales bebudede samtidig, at han vil slå hårdt ned i de byer, der bliver demonstreret i.

- Hvis de gerne vil strejke, er det intet problem. Så deltager vi ved at belejre byerne. Lad os se, om de kan holde til det, sagde Morales.

/ritzau/Reuters