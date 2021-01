Det vil være et brud på føderal lovgivning, hvis ikke man har mundbind på i blandt andet fly.

USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) har udstedt et omfattende påbud om mundbind ved næsten alle typer offentlig transport.

Det oplyser CDC fredag lokal tid, mens landet kæmper med pandemien og melder om tusindvis af daglige dødsfald relateret til coronavirus.

Påbuddet gælder fra mandag 1. februar under stort set alle former for offentlig transport - det vil sige på fly, færger, busser og i toge og metroer.

Det gælder også i lufthavne, på togstationer og i busterminaler - samt for taxier og tjenester som Uber og Lyft.

Har man ikke mundbind på i de forskellige sammenhænge, vil man have overtrådt føderal lovgivning, oplyser CDC.

Tiltaget kommer, efter at USA's nye præsident, Joe Biden, 21. januar udstedte et præsidentielt dekret, der instruerede myndighederne i "med det samme at handle" i forhold til at kræve mundbind under transport.

- At kræve mundbind under transport vil beskytte amerikanere og give tro på, at man kan rejse sikkert selv under pandemien, siger Marty Cetron, direktør for CDC's afdeling for karantæne og global migration.

Amerikanske myndigheder har den seneste uge haft intense diskussioner om emnet.

De fleste amerikanske flyselskaber har allerede krav om mundbind, og en gruppe, der repræsenterer flyselskaberne, har også udtrykt støtte til tiltaget.

Under Trump-administrationen var tiltaget imidlertid kontroversielt.

Her forsøgte CDC også at kræve mundbind under forskellige former for offentlig transport.

Men Trump afviste, og det blev derfor ved en stærk anbefaling fra CDC's side.

/ritzau/Reuters