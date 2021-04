Eksperter har brug for mere tid til at undersøge mulig sammenhæng mellem sjældne blodpropper og vaccine.

De amerikanske sundhedsmyndigheder har udskudt en beslutning om, hvorvidt vaccinen fra Johnson & Johnson skal tages i brug igen.

Det besluttede et ekspertpanel under USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) natten til torsdag dansk tid.

Eksperterne har brug for at undersøge vaccinen nærmere.

Epidemiolog Lynn Batha var en af dem i ekspertpanelet, der talte for at udskyde beslutningen.

- Ved at få mere robust information mener jeg, at vi kan være mere sikre omkring, hvordan vi taler om sikkerheden for den her vaccine, siger hun.

Der vil fredag blive taget en beslutning om, hvornår panelet skal mødes igen. Det kan være om 7-10 dage, udtalte embedsmænd fra CDC.

CDC og den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, meldte tirsdag ud, at de anbefalede at sætte vaccinen på pause efter seks sjældne tilfælde af blodpropper blandt vaccinerede. Knap syv millioner har fået vaccinen i USA.

Efterfølgende valgte Johnson & Johnson at sætte udrulningen af vaccinen i Europa i bero. Derfor har Danmark i øjeblikket knap 40.000 vaccinedoser på køl hos Statens Serum Institut.

/ritzau/Reuters