Luftangrebet torsdag kommer efter adskillige raketangreb på amerikanske mål i Irak, melder Pentagon.

USA har torsdag gennemført luftangreb i det østlige Syrien i områder, der angiveligt tilhører iransk-støttede militsgrupper.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministeriums øverste talsmand, John Kirby, i en erklæring.

USA har forsøgt at begrænse luftangrebets omfang, hvilket potentielt kan mindske risikoen for en konfliktoptrapning, lyder det.

Angrebet kommer efter adskillige raketangreb på amerikanske mål i Irak.

I et angreb 15. februar ramte raketter den amerikanske militærbase i lufthavnen i Erbil i Iraks kurdiske område og sårede flere amerikanske tropper.

Få dage efter sårede nye angreb amerikanske tropper nord for Iraks hovedstad, Bagdad.

Pentagon beskylder Iran for at stå bag angrebene i Irak. Iran har nægtet enhver rolle i angrebene.

Torsdagens luftangreb er den første militære aktion, der er blevet udført under Joe Bidens administration.

- Efter præsident Bidens anvisning gennemførte amerikanske militærstyrker tidligere på aftenen et luftangreb mod infrastruktur, der bliver anvendt af iransk-støttede militsgrupper, siger John Kirby i en meddelelse om angrebet.

- Denne begrænsede militære reaktion blev gennemført sammen med diplomatiske tiltag, herunder høring af koalitionspartnere, lyder det videre.

Han siger, at angrebet sender en klar besked om, at Biden vil handle for at beskytte amerikanske og allierede styrker.

- Samtidig har vi handlet bevidst med det formål at reducere den spændte situation i det østlige Syrien og Irak, siger John Kirby.

Det er ikke umiddelbart klart, hvor meget skade angrebet har forårsaget, eller om nogen er blevet dræbt eller såret.

Under den tidligere præsident Donald Trumps administration blev spændingerne mellem USA og Iran øget.

Det kulminerede med USA's drab på den iranske militærleder Qassem Soleimani og et iransk missilangreb mod amerikanske styrker som modsvar.

/ritzau/Reuters