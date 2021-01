USA overvejer at indføre sanktioner mod personer involveret i anholdelser af aktivister i Hongkong.

Den amerikanske regering overvejer at indføre sanktioner mod de personer, som onsdag var involveret i anholdelserne af over et halvt hundrede prodemokratiske aktivister i Hongkong.

- USA vil ikke se stiltiende til, mens Hongkongs befolkning lider under kommunistisk undertrykkelse, siger udenrigsminister Mike Pompeo ifølge en meddelelse.

Politiet i Hongkong anholdt onsdag 53 fortalere for demokratiske reformer. Det skete med henvisning til en ny sikkerhedslov, som Kina trods protester fra flere vestlige lande samt menneskeretsgrupper indførte i juni 2020.

Kritikere hævder, at loven sigter efter at undertrykke ytringsfriheden og lukke munden på modstandere af styret i byen og regimet i Kina.

Blandt de mange anholdte var en amerikansk statsborger.

- USA vil overveje sanktioner og andre tiltag mod hvert eneste individ, der er involveret i at udføre dette overgreb, udtaler Mike Pompeo.

Over 1000 betjente deltog i aktionen, der blev sat i gang ved daggry onsdag lokal tid. Anholdelserne blev begrundet med "undergravende" aktiviteter.

Torsdag har politiet anholdt en af Hongkongs mest fremtrædende systemkritikere, Joshua Wong, med samme begrundelse.

Det oplyser en unavngiven person fra byens politi til nyhedsbureauet AFP.

Joshua Wong blev anholdt i det fængsel, hvor han er i gang med at afsone en straf på 13,5 måneder for sin rolle i at arrangere prodemokratiske protester.

Den omstridte sikkerhedslov blev indført i Hongkong efter flere måneders demonstrationer i byen, hvor deltagerne krævede demokratiske reformer.

I forbindelse med den nye lov etablerede det kinesiske styre en efterretningsafdeling i Hongkong. Beføjelse til at tolke loven, og afgøre om en person har forbrudt sig mod den, ligger hos styret i Beijing.

Hvis loven strider mod en anden lov i Hongkong, vil den nye sikkerhedslov altid have øverste prioritet.

/ritzau/