USA overvejer nu at offentliggøre de efterretninger, der skulle vise, at Kina pønser på at støtte Rusland med våben.

Det siger anonyme embedsmænd i præsident Joe Bidens administration til Wall Street Journal.

Timingen er ikke til at komme udenom.

Fredag er der møde i FNs sikkerhedsråd, hvor den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, skal tale – på et lignende møde for lige over et år siden fremlagde han de efterretninger, der pegede på, at Rusland ville invadere Ukraine. Det viste sig som bekendt at holde stik.

U.S. President Joe Biden embraces Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy as they visit the Wall of Remembrance to pay tribute to killed Ukrainian soldiers, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine February 20, 2023. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

I løbet af det seneste år har Kina fortsat med at købe olie og andre varer af Rusland på trods af Vestens brede boykot, men nye oplysninger kunne tyde på, at der er et yderligere opbrud på vej.

»Indtil videre har har der været en vis uklarhed om, hvilken praktisk hjælp Kina kan give Rusland,« lyder det fra en efterretningskilde til Wall Street Journal med en tilføjelse om, at de seneste efterretninger skulle vise »et meget mindre tvetydigt« billede.

USAs trussel om at offentliggøre detaljerede oplysninger om de kinesiske intentioner skal sandsynligvis ses som en fortsættelse af det pres, som Vestens repræsentanter allerede i weekenden lagde på Kinas topdiplomat Wang Yi ved den store årlige sikkerhedskonference i München.

Her beskyldte USA for første gang Kina for at ville sælge »alt fra ammunitation til selve våbnene« til Rusland. Afsenderen var her Antony Blinken.

Russia's President Vladimir Putin shakes hands with China's Director of the Office of the Central Foreign Affairs Commission Wang Yi during a meeting in Moscow, Russia February 22, 2023. Foto: SPUTNIK

»Den bekymring, vi har nu, er baseret på oplysninger om, at de overvejer at yde dødbringende støtte,« sagde han her om de efterretninger, der nu muligvis bliver offentliggjort.

Wall Street Journal skriver, at »Kina endnu ikke har taget en endelig beslutning« om våbenleverancerne.

Men de kinesiske handlinger efter weekendens møder i Tyskland har dog været tydelige. For mens den amerikanske præsident, Joe Biden, tog på et overraskelsesbesøg i Ukraine og lovede flere våben, rejste den kinesiske topdiplomat Wang Yi videre til Moskva.

Her har han holdt møder med både præsident Vladimir Putin, udenrigsminister Sergej Lavrov og sekretæren for Ruslands magtfulde sikkerhedsråd, Nikolaj Patrusjej for at »uddybe et samarbejde«. Samtidig er det blevet meldt ud, at Kinas præsident, Xi Jinping, kommer på besøg i Rusland inden for kort tid.

Kilder siger til Wall Street Journal, at Kina ikke nødvendigvis har planer om at forsyne Rusland med avancerede våben, men i stedet kunne finde på at fylde de slukne lagre med eksempelvis ammunition op. Og supplere med de elektroniske dele, som Rusland ikke har kunnet få fat i på grund af sanktionerne.

Fredag er det et år siden, at Rusland invaderede Ukraine.