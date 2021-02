For første gang siden Joe Bidens indsættelse har et amerikansk krigsskib sejlet gennem Taiwanstrædet.

USA sendte torsdag en destroyer gennem Taiwanstrædet. Det er det første amerikanske krigsskib i farvandet efter indsættelsen af Joe Biden i Det Hvide Hus.

Destroyeren fra Arleigh Burke-klassen, der er en af USA's bedst bevæbnede destroyere nogensinde, gennemsejlede farvandet mellem Kina og Taiwan på en rutinemission, oplyser USA's syvende flåde i en erklæring.

- Skibets sejlads "demonstrerer, at USA er opsat på at sikre et frit og åbent hav i regionen. USA vil fortsætte med at sejre, flyve og operere alle steder, hvor det er tilladt i henhold til folkeretten", hedder det i erklæringen.

Amerikanske krigsskibe gennemsejler periodisk strædet. Det opfatter Kina som en provokation og en krænkelse af dets suverænitet. Kina gør krav på det demokratiske Taiwan og siger, at øen er en del af dets territorium.

USA og mange andre af verdens lande opfatter Taiwanstrædet som internationalt farvand. Hele Det Sydkinesiske Hav er omstridt og er med til at skabe stærke spændinger i det amerikansk-kinesiske forhold.

USA har tætte bånd til både Filippinerne og Taiwan. Samtidig strides Kina med nabolandene Vietnam, Filippinerne, Malaysia, Taiwan og Brunei om territorium og en handelsrute i farvandet.

Kinas præsident, Xi Jinping, spillede med de militære muskler over for Taiwan sidst i januar, da 27 kinesiske bombefly og kampfly blev sendt ind i et luftrum sydvest for Taiwan, som østaten anser for sit eget.

Det var en brat optrapning fra kinesisk side, som øjeblikkeligt blev besvaret af USA. Den nye administration under Bidens ledelse udsendte en erklæring, hvori det hed det, at USA's støtte til Taiwan er "klippefast".

- Stop med at lægge pres på Taiwan. Gå i stedet i dialog med Taiwans demokratisk valgte repræsentanter, hed det.

Kina gør krav på Taiwan som en del af Folkerepublikken. Det kinesiske luftvåben har gennemført næsten daglige overflyvninger af havet mellem det sydlige Taiwan og øerne Pratas. Men det har typisk kun handlet om et eller to fly på rekognoscering.

