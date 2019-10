Tyrkiet har udvidet sine planer for en militær offensiv i Syrien, siger USA's forsvarsminister.

USA's præsident Donald Trump har lørdag aften amerikansk tid givet ordrer til, at de omkring 1000 amerikanske soldater, der befinder sig forskellige steder i det nordlige Syrien, skal trække sig længere væk fra kampene mellem kurdiske og tyrkiske styrker.

Det siger USA's forsvarsminister, Mark Esper til tv-programmet Face The Nation på kanalen CBS.

For en uge siden gav præsidenten ordre til, at nogle af de amerikanske soldater i den del af det nordlige Syrien, hvor Tyrkiet havde planer om en offensiv, skulle skifte position, så de ikke blev fanget nær kampene.

Onsdag indledte tyrkerne sin offensiv, der hovedsageligt er rettet mod de kurdisk-ledede styrker, der kontrollerer et stort stykke af det nordlige og særligt det nordøstlige Syrien.

Siden har der været uafbrudte kampe i og omkring nogle grænsebyer på den syrisk-tyrkiske grænse.

Men de tyrkiske planer rækker dybere ind i Syrien, end amerikanerne først troede, og derfor rykkes de amerikanske styrker nu længere væk, forklarer Mark Esper i et interview med Face The Nation, der sendes søndag.

- I de seneste 24 timer er vi blevet bevidst om, at (tyrkerne, red.) sandsynligvis har tænkt sig at udvide deres angreb længere sydpå end oprindeligt planlagt og også mod vest, siger Esper ifølge CBS i interviewet.

- Vi er også inden for de seneste 24 timer blevet bevidst om, at SDF (de kurdisk-ledede styrker, red.) forsøger at lave en aftale med den syriske regering og russerne om et modangreb mod tyrkerne.

- Så vi ville have amerikanske soldater fanget mellem to fremstormende hære, og det er en uholdbar situation.

Det fremgår ikke tydeligt fra CBS' artikel om interviewet, hvorvidt de amerikanske soldater skal stationeres et andet sted i Syrien, eller de skal helt ud af landet.

Samtidig med offentliggørelsen af interviewet har præsident Donald Trump selv skrevet på Twitter:

- Meget smart ikke at være involveret i de intense kampe langs den tyrkiske grænse for en gangs skyld. De der fejlagtigt fik os ind i mellemøstkrigene kæmper stadig for at kæmpe.

- De har ingen idé om, hvor dårlige en beslutning de har truffet.

/ritzau/