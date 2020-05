Trump har beskyldt Verdenssundhedsorganisationen for at fremme Kinas "falske informationer" om virusudbrud.

USA trækker sig fra sit samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og vil fremover bruge pengene andre steder.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, torsdag aften dansk tid.

USA er WHO's største økonomiske bidragsyder, men i april suspenderede Trump pengestrømmen og beskyldte organisationen for at fremme Kinas "falske informationer" om coronaudbruddet.

I sidste uge skruede han yderligere op for retorikken.

Her truede Trump med, at USA ville stoppe sine betalinger permanent og overveje helt at trække sig fra FN-organet, hvis ikke WHO forpligtede sig til "omfattende forbedringer" inden for 30 dage.

Trumps udmelding skete i et fire sider langt brev til WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, skrev han.

Selv om det blot er cirka ti dage siden, så meddeler Trump altså fredag, at amerikanerne trækker sig helt fra samarbejdet med WHO.

/ritzau/