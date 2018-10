Russiske cyberangreb fører til tiltaler og udvisninger af efterretningsfolk i USA, Canada og Holland.

Washington D.C.. Det amerikanske justitsministerium har torsdag rejst tiltale mod syv russiske efterretningsfolk, der menes at have medvirket til en række cyberangreb på internationale organisationer.

Det skriver det amerikanske medie CNBC.

Ifølge de canadiske myndigheder skulle der blandt andet være tale om angreb på Det Internationale Antidopingagentur (Wada), der har sit hovedkvarter i Montreal, Canada. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Canadas regering vurderer med den højeste grad af sikkerhed, at det russiske militærs efterretningstjeneste, GRU, står bag angrebene (mod Wada, red.), skriver Canadas udenrigsministerium i en udtalelse.

Holland valgte også torsdag at udvise russiske efterretningsagenter, da man kunne afsløre, at de stod bag hackerangreb mod Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW).

- Den hollandske regering finder disse russiske efterretningsoperationer ekstremt foruroligende, siger den hollandske forsvarsminister, Ank Bijleveld, til Reuters.

Da hackerangrebet fandt sted, var OPCW ved at efterforske nervegiftangrebet mod den tidligere russiske spion Sergej Skripal og dennes datter i Salisbury i England.

Ved et pressemøde torsdag bekræftede den amerikanske vicejustitsminister med ansvar for national sikkerhed, John Demers, at blandt andet Wada, OPCW, Fifa og den amerikanske energivirksomhed Westinghouse, der blandt andet ejer en række atomkraftværker i USA, havde været mål for de russiske efterretningsagenter.

- Nationer som Rusland og andre, der engagerer sig i ondsindede og normbrydende cyber- og indflydelsesaktiviteter, bør forstå USA's og vores allieredes fortsatte og faste beslutsomhed om at forhindre og afskrække sådan ukontrollabel adfærd, sagde han ifølge AFP.

Tiltalerne mod de syv russere omfatter i øvrigt hvidvask via virtuelle valutaer som bitcoin og identitetstyveri.

Demers kunne desuden bekræfte, at flere af de tiltalte også mistænkes for at være involveret i undersøgelsen af russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

I juli valgte den specielle anklager Robert Mueller, der står i spidsen for efterforskningen af udenlandsk aktivitet i forbindelse med valgkampen, at rejse tiltale mod 12 formodede russiske efterretningsfolk.

/ritzau/