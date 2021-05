Under første møde på højt niveau mellem USA og Rusland under Biden kommer amerikanerne med advarsel.

Samarbejde med Rusland er målet for USA. Men "aggressiv" adfærd fra Rusland vil blive mødt med et modsvar.

Sådan lyder det onsdag fra USA's udenrigsminister, Antony Blinken, på sidelinjerne af et møde i Arktisk Råd i Islands hovedstad, Reykjavik.

Mødet er det første på højt niveau mellem USA og Rusland under USA's præsident, Joe Biden, og har derfor været imødeset.

- Hvis Rusland opfører sig aggressivt over for os, vores partnere og vores allierede, så vil vi svare igen, siger Blinken.

Blinken tilføjer, at "hvis lederne af Rusland og USA kan arbejde sammen, så vil verden blive et mere sikkert sted".

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, svarer, at han er klar til at tale om alle emner, hvis samtalerne er "ærlige".

- Vi er klar til at diskutere alle emner uden undtagelser, hvis vi har den forståelse, at samtalerne er ærlige og baseret på gensidig tillid, siger Lavrov til Blinken under mødet.

Tidligere onsdag meddelte USA, at selskabet bag gasledningen Nord Stream 2, som skal forsyne europæiske lande med naturgas fra Rusland, bliver undtaget fra amerikanske sanktioner.

/ritzau/AFP