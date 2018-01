Rusland kalder møde om Iran i Sikkerhedsrådet for "skadeligt og destruktivt".

New York. USA advarer ved et møde i FN's Sikkerhedsråd fredag Iran om, at "verden følger nøje med i jeres handlinger".

Samtidig siger Storbritannien, at Iran forfølger dets interesser i Mellemøsten på en "måde, som er destabiliserende, og som til tider truer andre, støtter terrorisme og ødelægger Irans økonomi".

Frankrig siger dog, at der på trods af bekymring over udviklingen ikke er tale om, at de seneste begivenheder i Iran udgør en trussel mod den internationale fred og stabilitet.

Det var den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, som havde indkaldt til møde i Sikkerhedsrådet. Hun siger, at det internationale samfund må gøre mere for at forhindre, at det iranske styre slår ned på demonstranter og blokerer nogle sociale medier i landet.

Demonstrationer mod regeringen i Iran har skyllet ind over de største byer i landet den seneste uge. Mindst 21 personer er blevet dræbt under urolighederne.

Rusland har kaldt det indkaldte møde i Sikkerhedsrådet for "skadeligt og destruktivt".

- Vi mener ikke, at FN's Sikkerhedsråd har en rolle på dette område. Irans indenrigsaffærer har intet at gøre med FN's Sikkerhedsråd, sagde den russiske viceudenrigsminister, Sergej Ryabkov, i en kritik af USA.

Nikki Haley har hyldet demonstranterne i Iran som forkæmpere for menneskerettighederne, der bør have mere støtte.

/ritzau/AFP