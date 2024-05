Civile tab som ved angreb på Rafah er ødelæggende for Israels krig mod Hamas i Gaza, mener FN-ambassadør.

Israel undergraver sin egen strategi i krigen mod den militante bevægelse Hamas i Gaza, når israelsk militær rammer civile som ved angrebet, der tilsyneladende udløste en voldsom brand i en teltlejr i Rafah søndag.

Det siger Robert Wood, der er viceambassadør for USA i FN.

Han taler onsdag i FN's Sikkerhedsråd.

- Det fortsatte mønster med betydelig tilskadekomst blandt civile i forbindelse med hændelser som søndagens luftangreb underminerer Israels strategiske hensigt i Gaza, siger Robert Wood.

Han siger, at Israel skal gøre mere for at beskytte civile palæstinensere i Gaza.

Og der skal gøres mere for at sikre, at humanitær hjælp når ind i det palæstinensiske område, og at det bliver fordelt mellem indbyggerne, mener FN-ambassadøren.

FN's Sikkerhedsråd holder onsdag møde for at drøfte situationen i Gaza.

Ved angrebet søndag på Rafah mistede mindst 45 personer livet, har de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza oplyst.

Målet for angrebet var ifølge Israel to højtstående Hamas-medlemmer, som begge - ifølge Israel - blev dræbt.

Efter angrebet udbrød der brand i en flygtningelejr.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, kaldte mandag forløbet efter angrebet som "et tragisk uheld".

Det israelske militær iværksatte tidligere i maj en operation mod Rafah, som på det tidspunkt husede cirka en million internt fordrevne palæstinensere.

Siden er mange flygtet eller blevet evakueret fra byen.

Den Internationale Domstol (ICJ) har givet Israel ordre om at stoppe offensiven mod Rafah. Alligevel blev byen angrebet søndag.

Også tirsdag var der meldinger om israelske luftangreb med mange civile ofre i en teltlejr nær byen i det sydlige Gaza. Israel afviser at stå bag.

Siden krigen brød ud i oktober 2023, har den ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza kostet 36.000 mennesker livet.

Israel har erklæret, at landet vil eliminere Hamas med krigen i Gaza.

Krigen blev iværksat som modsvar på Hamas' angreb på Israel 7. oktober, hvor cirka 1200 mennesker blev dræbt, og 250 personer blev taget som gidsler.

/ritzau/Reuters