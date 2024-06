USA opfordrer til vedtagelse af resolution, som støtter op om forslag til aftale om våbenhvile.

Fra USA lyder det, at landet vil have FN's Sikkerhedsråd til at vedtage en resolution, som støtter det seneste forslag om en våbenhvile og løsladelse af gidsler i Gaza.

Det melder USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, i en udtalelse natten til tirsdag dansk tid.

– Adskillige ledere og regeringer – også i regionen – har givet deres opbakning til planen, og vi opfordrer Sikkerhedsrådet til at tilslutte sig denne opfordring til implementering af forslaget uden forsinkelser og uden yderligere betingelser, siger USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I sidste uge kunne USA's præsident, Joe Biden, fortælle, at Israel havde fremlagt et forslag til en aftale om våbenhvile og løsladelse af gidsler i Gaza. Ifølge ham er det Israel selv, der har udformet den.

Den amerikanske FN-ambassadørs udtalelser knytter sig til et udkast til en resolution, som Reuters har set, og som henviser til dette forslag.

I udkastet opfordres Hamas til at acceptere forslaget til aftalen og "implementere betingelserne uden forsinkelser eller krav".

I udkastet fremhæves også ”vigtigheden i at parterne holder sig til aftalens betingelser med et mål om at nå til et permanent ophør af fjendtlighederne.”

- Vi er nødt til at tale med én stemme i støtten til denne aftale, siger Linda Thomas-Greenfield.

Udkastet skal bruge mindst ni stemmer blandt rådets 15 medlemmer for at blive vedtaget. Det er også nødvendigt, at ingen af rådets fem permanente medlemmer – USA, Frankrig, Storbritannien, Kina og Rusland – nedlægger veto mod det.

Opfordringen fra USA kommer, en uge efter at Algeriet sagde, at landet ville fremlægge et udkast til en resolution til Sikkerhedsrådet. Her skulle der ifølge landets opfordres til, at "drabene" i Rafah i det sydlige Gaza stoppes.

I det aftaleudkast, som Joe Biden fremlagde i sidste uge, er der tale om tre faser, som i sidste ende skal sætte en stopper for krigshandlingerne i Gaza, føre til frigivelse af alle gidsler og resultere i en genopbygning af Gaza uden Hamas ved magten.

/ritzau/