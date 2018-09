Det russiske forsvarsministerium mistede natten til tirsdag forbindelsen til et militærfly over Middelhavet.

Washington. Det russiske forsvarsministerium oplyser, at det har mistet kontakten til et kampfly med 14 soldater om bord over Middelhavet.

Ifølge det syriske statsmedie Ikhbariya TV befandt flyet sig i nærheden af Hmeimim-luftbasen, da forbindelsen til flyet blev afbrudt.

Kystbyen Latakia blev mandag aften dansk tid udsat for et missilangreb.

Amerikanske myndigheder mener, at syrisk antiluftskyts ved et uheld har skudt det russiske kampfly ned.

Den amerikanske regering arbejder således ud fra en teori om, at det syriske forsvar har skudt det russiske militærfly ned midt under nedskydningen af israelske missiler, der var rettet mod Latakia.

Det oplyser en amerikansk embedsmand, der udtaler sig på betingelse af anonymitet.

