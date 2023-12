USA har ifølge Blinken erklæret, at de stridende parter i Sudan, RSF og SAF, har begået krigsforbrydelser.

De stridende parter i Sudan har begået krigsforbrydelser.

Det fastslår USA ifølge de amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Udvidelsen af den unødvendige konflikt mellem RSF og SAF har forårsaget alvorlig menneskelig lidelse, siger Blinken onsdag.

Sudan har siden april været hærget af en blodig borgerkrig.

Den er udløst af en konflikt mellem general Mohamed Hamdan Dagalo, som leder af den paramilitære styrke RSF, og chefen for regeringshæren (SAF), general Abdel Fattah al-Burhan.

Indtil videre har borgerkrigen kostet over 10.000 menneskeliv.

Derudover har den ført til, at 6,5 millioner mennesker er blevet enten internt eller eksternt fordrevet.

Blinken opfordrer RSF og SAF til at "stoppe denne konflikt nu, overholde deres forpligtelser i henhold til international humanitær lov og menneskerettighedslovgivning og holde dem, der står bag grusomhederne, ansvarlige".

RSF er blevet anklaget for at have ledet en etnisk massakre i Darfur, som er en region i den vestlige del af Sudan.

I hovedstaden, Khartoum, har borgere ifølge Reuters anklaget den paramilitære styrke for at plyndre, voldtage og fængsle civile.

I mellemtiden har SAF udført et luft- og artilleriangreb på boligkvarterer, som RSF har besat. Ifølge eksperter kan regeringshæren have overtrådt international lov, skriver Reuters.

USA's afgørelse kommer efter en detaljeret juridisk proces og analyse, som er ledet af det amerikanske udenrigsministerium.

Den har dog ifølge nyhedsbureauet ikke umiddelbart strafferetlige konsekvenser for de stridende parter.

Afgørelsen fra USA kommer, efter at forhandlinger om at stoppe kampene mellem RSF og SAF brød sammen. Amerikanske og saudiarabiske mæglere stod i spidsen for forhandlingerne.

/ritzau/