Tyrkiets justitsminister og indenrigsminister straffes af USA for tilbageholdelsen af amerikansk præst.

Washington. USA indfører sanktioner mod Tyrkiet som straf for, at landet stadig efter næsten to år tilbageholder den amerikanske præst Andrew Brunson.

USA's sanktioner rammer den tyrkiske justitsminister, Abdulhamit Gül, og indenrigsminister Suleyman Soylu. Det oplyser Det Hvide Hus' talskvinde, Sarah Sanders.

Hun siger, at de to mænd spillede en ledende rolle, da Brunson blev anholdt i 2016.

Deres ejendom og værdier, der kanaliseres gennem USA, vil blive indefrosset.

- Præsten Brunsons uberettigede tilbageholdelse og de fortsatte anklager fra tyrkiske embedsfolk er simpelthen uacceptable, siger den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin.

Mnuchin står for de pengemæssige konsekvenser for de to tyrkere.

- Præsident Trump har gjort det soleklart, at USA forventer, at Tyrkiet løslader ham (Brunson, red.) øjeblikkeligt, siger han.

Tirsdag afviste en tyrkisk domstol en anmodning fra Brunson om at blive løsladt fra sin husarrest. Indtil sidste uge havde han været spærret inde i et fængsel.

Brunson er under anklage for at støtte folk, der stod bag det fejlslagne militærkup i Tyrkiet i sommeren 2016. Han risikerer op til 35 års fængsel

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har sagt, at USA kan rende og hoppe. Men han har samtidig ladet forstå, at hvis USA udleverer den tyrkiske lærde Fethullah Gülen, så kunne han lade Brunson rejse hjem.

- I har også en præst, så udlever ham til os, sagde han i en tale sidste efterår.

Gülen lever i eksil i USA. Han anklages af Erdogan for at være den egenlige bagmand bag kupforsøget i 2016.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, talte onsdag med sin tyrkiske kollega, Mevlüt Cavusoglu. De to mødes igen i næste uge. Her vil Pompeo igen kræve Brunson fri.

- Tyrkiet kender udmærket vores indstilling, siger han.

/ritzau/Reuters