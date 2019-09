USA's udenrigsminister advarer Kina og andre lande. Vi straffer jer for at bryde vores sanktioner mod Iran.

USA rammer flere kinesiske virksomheder og personer med sanktioner, efter de har købt og ført olie ud af Iran i strid med den amerikanske sanktionspolitik.

Det oplyser udenrigsminister Mike Pompeo.

Sanktionerne rammer fem kinesiske borgere og seks virksomheder, heriblandt to søsterselskaber til det store kinesiske rederi Cosco Shipping.

- Og vi siger til Kina og alle nationer, at I skal vide, vi vil bruge sanktioner mod enhver overtrædelse, siger Pompeo på et pressemøde under FN's Generalforsamling i New York.

USA trak sig sidste år ud af den internationale atomaftale med Iran til stor fortrydelse for de europæiske allierede.

EU holder fast i atomaftalen, men europæiske virksomheder er flygtet ud af Iran af frygt for, at de ikke længere kan komme ind på det amerikanske marked.

USA forbyder selskaber adgang til USA og det amerikanske marked, hvis de handler med Iran.

/ritzau/Reuters