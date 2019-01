Trumps nye missilstrategi skærper retorikken overfor Nordkorea forud for mulige forhandlinger om nyt topmøde.

En nordkoreansk delegation er natten til fredag dansk tid ankommet til Washington forud for et ventet møde med USA's udenrigsminister, Mike Pompeo. Og muligvis også med USA's præsident, Donald Trump.

Det oplyser kilder med kendskab til planerne ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Formålet med besøget er at forberede et nyt topmøde mellem Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Blot få timer forud for nordkoreanernes ankomst til Washington, har Trump dog slået en fjendtlig tone an over for det nordkoreanske styre.

Torsdag aften dansk tid lancerede Trump en fornyelse af landets missilforsvar. Den nye missilstrategi understreger, at Nordkorea er en fortsat og "ekstraordinær trussel".

Efter det historiske topmøde mellem Trump og Kim Jong-un i juni 2018, erklærede Trump omvendt, at truslen fra Nordkorea var elimineret.

Under topmødet blev de to enige om at arbejde for atomafrustning. Men der er efterfølgende opstået stor tvivl om, hvad det konkret betyder.

Den nye strategi for USA's missilforsvar begrundes ikke blot med truslen fra Nordkorea, men også en voksende trussel fra Iran, Rusland og Kina.

Derfor skal der udvikles blandt andet rumbaserede sensorer og våben, som kan spore fjendtlige missiler og skyde dem ned, hvis de bevæger sig ind på amerikansk territorium.

- Vores mål er enkelt: At sikre at vi kan spore og ødelægge ethvert missil rettet mod USA, sagde Trump under lanceringen i Pentagon.

I den nye strategi står der specifikt i forhold til Nordkorea:

- Mens en mulig ny vej mod fred nu eksisterer med Nordkorea, så udgør landet fortsat en ekstraordinær trussel, og USA må forblive vagtsom.

Nordkoreas topdiplomat Kim Jong-chol står i spidsen for den nordkoreanske delegation, der er ankommet til USA.

Mødet mellem ham og Pompeo skulle oprindeligt være afholdt i november, hvor det blev aflyst i sidste øjeblik.

Den diplomatiske kontakt mellem de to lande blev genoptaget efter nytår, hvor Nordkoreas leder sagde i sin nytårstale, at han var villig til at mødes med Trump "på ethvert givent tidspunkt".

/ritzau/