Præsident Biden omtaler nye valglove, der især rammer sorte, som uamerikanske og sygelige.

Delstaten Georgia i USA har vedtaget en ny valglov, der med republikanske stemmer strammer kravene til at deltage i valg. Kritikere kalder det et åbenlyst angreb på sorte vælgere.

Det var netop sorte vælgere, der var med til at sikre, at præsident Joe Biden i november med snæver margin vandt i Georgia over den daværende republikanske præsident, Donald Trump.

Valglove ventes at blive et af de helt store opgør mellem Republikanerne og Demokraterne frem til midtvejsvalget i november 2022.

Lige efter at Georgias republikanske guvernør, Brian Kemp, torsdag underskrev den nye lov, svor borgerorganisationer og aktivister, at de vil forsøge at få den ophævet.

Loven strammer blandt andet kravet til legitimering - id med foto - for at kunne stemme før valgdagen, og den vil mindske antallet af valgbokse.

I nogle få delstater kræves forevisning af id-kort på valgstedet. Eftersom kørekortet fungerer som legitimation i USA, skaber det ofte problemer for billøse vælgere.

På Joe Biden første officielle pressemøde torsdag var han tydeligt rasende over, hvad Georgia havde vedtaget, og hvad en lang række delstater med republikansk flertal på samme vis er i gang med.

Han kaldte det "uamerikansk" og "sygeligt" på den måde at prøve at gøre det sværere for sorte at stemme.

Guvernør Kemp i Georgia sagde, at han havde forventet den reaktion. Men at han ikke vil undskylde for "at tage endnu et skridt, der skal gøre vores valg fair og sikre".

Hverken i Georgia eller i de stater med republikansk flertal er der tegn på valgsvindel af betydning. Det er ofte blevet påpeget af valgeksperter. Alligevel er de stater i gang med at stramme deres valglove. Der ligger over 250 lovforslag klar.

Trump hævdede, at han vandt præsidentvalget. Men at valgsvindel gav Biden sejren. Det var samme, som Kemp henviste til.

- Der er ingen tvivl om, at der var mange alarmerende episoder med, hvordan valget blev håndteret, og de problemer førte til en tillidskrise om valgboksene her i Georgia, sagde han.

Det er påstande, som hans egen republikanske indenrigsminister, Brad Raffensperger, ellers tidligere har afvist helt.

/ritzau/Reuters